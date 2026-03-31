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31.03.2026 20:28:28

adidas Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adidas nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Diese habe ein anhaltendes ausgewogenes Verhältnis zwischen der Reife des Segments der Terrace Sneakers und der starken Nachfrage in den Bereichen Bekleidung sowie Laufsport bestätigt, schrieb James Grzinic in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die ersten Eindrücke von Modellen des neuen Laufschuhs Hyperboost seien vielversprechend./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 13:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: adidas Buy
Unternehmen:
adidas 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
190,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
138,75 € 		Abst. Kursziel*:
36,94%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
138,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,89%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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