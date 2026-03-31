LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie

460,50EUR -1,65EUR -0,36%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014

31.03.2026 13:07:39

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" belassen. Laut der RBC-Preisüberwachungssoftware dürften die weltweiten Preise für Luxusgüter im ersten Quartal 2026 um durchschnittlich 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollte der Bereich Schmuck um 9 Prozent angezogen haben, Bekleidung und Bettwäsche um 2 Prozent. Nach Regionen betrachtet seien die größten Preisanstiege in den USA, Japan und China zu verzeichnen, während sie in Europa moderat ausgefallen seien./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
461,50 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
460,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

