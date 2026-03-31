LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|460,50EUR
|-1,65EUR
|-0,36%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" belassen. Laut der RBC-Preisüberwachungssoftware dürften die weltweiten Preise für Luxusgüter im ersten Quartal 2026 um durchschnittlich 4 Prozent zugelegt haben, schrieb Piral Dadhania in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Dabei sollte der Bereich Schmuck um 9 Prozent angezogen haben, Bekleidung und Bettwäsche um 2 Prozent. Nach Regionen betrachtet seien die größten Preisanstiege in den USA, Japan und China zu verzeichnen, während sie in Europa moderat ausgefallen seien./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 17:32 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Outperform
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
461,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
460,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|13:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|30.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|02.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|27.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|23.03.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.02.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|29.01.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
