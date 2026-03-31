Sixt Aktie
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WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326
Sixt SE St Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die jüngsten Aktienkäufe der Besitzerfamilie Sixt seien bemerkenswert, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum einen wegen des Umfangs und zum anderen wegen der dafür gewählten Aktiengattung. Dahinter könne eine niedrigere Bewertung der Aktien stehen oder aber eine zukünftige Zusammenlegung von Vorzugs- und Stammaktien./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
|
Unternehmen:
Sixt SE St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
64,90 €
|
Abst. Kursziel*:
30,97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
64,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,27%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sixt SE St.
|
27.03.26
|EQS-DD: Sixt SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them (EQS Group)
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27.03.26
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27.03.26
|Schwacher Handel: SDAX schwächelt (finanzen.at)
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27.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: So bewegt sich der SDAX am Mittag (finanzen.at)
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27.03.26
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12.03.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,3% auf 23.529 Pkt - Sixt schwach (Dow Jones)
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06.03.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX zum Start des Freitagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
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Analysen zu Sixt SE St.
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