FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt auf "Buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Die jüngsten Aktienkäufe der Besitzerfamilie Sixt seien bemerkenswert, schrieb Michael Kuhn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zum einen wegen des Umfangs und zum anderen wegen der dafür gewählten Aktiengattung. Dahinter könne eine niedrigere Bewertung der Aktien stehen oder aber eine zukünftige Zusammenlegung von Vorzugs- und Stammaktien./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 07:55 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.