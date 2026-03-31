Die Analysten der Baader Bank haben ihre Empfehlung "Buy" für die Aktien des in Zürich notierten steirischen Chip- und Sensorenherstellers ams Osram bestätigt. Ihr Kursziel liegt aktuell bei 12,60 Schweizer Franken. Zum Vergleich: An der Schweizer Börse notierten ams Osram zuletzt mit 8,59 Franken.

Ihre Ergebnisprognosen für die ams haben die Analysten in Reaktion auf die gemeldeten Jahresgebnisse für 2025 aktualisiert. Für das laufende Jahr 2026 erwarten sie nun einen Verlust von 0,51 Euro je Aktie. Für die beiden Folgejahre prognostizieren sie einen Gewinn von 0,36 (2027) und 0,90 (2028) Euro je Aktie. Dividenden werden im laufenden und den beiden kommenden Jahren nicht erwartet.

Analysierendes Institut Baader Bank

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/moe

ISIN AT0000A18XM4 WEB https://ams-osram.com/

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