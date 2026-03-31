Ferrari Aktie

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WKN DE: A2ACKK / ISIN: NL0011585146

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31.03.2026 19:14:17

Ferrari Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ferrari von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 350 Euro angehoben. James Grzinic geht in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung davon aus, dass der Sportwagenhersteller im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen sowie seine Profitabilität schrittweise verbessern kann. Der Druck auf die Wiederverkaufswerte lasse insgesamt nach und die Wertsteigerung bei Spezialfahrzeugen sei stark. Die Bewertungsprämie für Ferrari als Luxusgüter-Anbieter dürfte sich wieder erholen, was angesichts der allgemeinen Unsicherheiten einen überzeugenden, gesamtwirtschaftlich unabhängigen Gegenpol darstelle./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ferrari N.V. Buy
Unternehmen:
Ferrari N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
291,20 € 		Abst. Kursziel*:
20,19%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
291,70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,99%
Analyst Name::
James Grzinic 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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