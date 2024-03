NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix von 580 auf 700 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Andrew Uerkwitz überarbeitete in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie seine Bewertungsmodelle für eine Reihe überwiegend amerikanischer Technologie-Unternehmen. Seine Schätzungen für die Abonnentenzahlen des Streaming-Anbieters Netflix revidierte er moderat nach oben. Er gehe weiter davon aus, dass ein schwächerer Wettbewerb und der Rückgang beim Teilen von Passwörtern dabei helfe, aus Trittbrettfahrern zahlende Kunden zu machen./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2024 / 14:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2024 / 14:05 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.