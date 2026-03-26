Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 7,20 auf 8,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Geschäft im Bereich Optical Networking werde stärker und stärker, schrieb Janardan Menon am Mittwochabend im Nachgang der Präsentation des Netzwerkausrüsters auf der Optical Fiber Communication Conference and Exhibition (OFC). Die aktuellen Zielsetzungen hält er für konservativ./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:57 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
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Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
8,80 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,19 €
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Abst. Kursziel*:
22,46%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
7,25 €
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Abst. Kursziel aktuell:
21,38%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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