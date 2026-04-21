Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nokia vor dem Bericht zum ersten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 6,90 Euro belassen. Angesichts der starken Kursentwicklung seit dem vergangenen Quartalsbericht müsse der Netzwerkausrüster die Schätzungen zum Wachstum, aber auch ergebnisseitig, übertreffen, schrieb Sandeep Deshpande in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ck/rob/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.04.2026 / 22:36 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
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Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
6,90 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
9,01 €
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Abst. Kursziel*:
-23,45%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
8,93 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-22,72%
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Analyst Name::
Sandeep Deshpande
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KGV*:
-
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