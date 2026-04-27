27.04.2026 11:36:40

Nokia Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nokia von 8,80 auf 10,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzbeschleunigung der Finnen dürfte über 2026 hinaus anhalten, schrieb Janardan Menon am Sonntag./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 15:02 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10,70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,18 € 		Abst. Kursziel*:
16,58%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,22 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,10%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

