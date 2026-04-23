Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
Nokia Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Anbieter von Netzwerktechnik habe mit der Bruttomargen die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem im Segment Netzinfrastruktur hätten die Finnen gut abgeschnitten./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
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Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
8,80 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
9,36 €
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Abst. Kursziel*:
-5,96%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
8,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
0,57%
|
Analyst Name::
Janardan Menon
|
KGV*:
-
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