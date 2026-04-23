Nokia Aktie

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Nokia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681

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23.04.2026 12:08:30

Nokia Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nokia nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Der Anbieter von Netzwerktechnik habe mit der Bruttomargen die Erwartungen übertroffen, schrieb Janardan Menon in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Vor allem im Segment Netzinfrastruktur hätten die Finnen gut abgeschnitten./rob/bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Buy
Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
8,80 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,36 € 		Abst. Kursziel*:
-5,96%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0,57%
Analyst Name::
Janardan Menon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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