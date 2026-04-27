Nokia Aktie
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WKN: 870737 / ISIN: FI0009000681
27.04.2026 11:35:03
Nokia Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,90 auf 12 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Sandeep Deshpande rechnet bei den Finnen 2026 mit positiven Überraschungen und anschließenden Aufstockungen der Ziele, wie er am Freitag schrieb./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 22:56 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nokia Oyj (Nokia Corp.) Overweight
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Unternehmen:
Nokia Oyj (Nokia Corp.)
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
12,00 €
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Rating jetzt:
Overweight
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Kurs*:
9,18 €
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Abst. Kursziel*:
30,75%
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Rating update:
Overweight
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Kurs aktuell:
9,14 €
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Abst. Kursziel aktuell:
31,29%
|
Analyst Name::
Sandeep Deshpande
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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