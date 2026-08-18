Ottobock Aktie
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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Das organische Umsatzwachstum im Kerngeschäft dürfte im zweiten Halbjahr zulegen, schrieb Beatrice Fairbairn in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Margen des Prothesenherstellers dürften gleichzeitig solide ausfallen. Damit könne das Unternehmen die erhöhten Zielvorgaben für das Gesamtjahr erreichen./rob/bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Hold
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
58,40 €
|
Abst. Kursziel*:
13,01%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
59,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,49%
|
Analyst Name::
Beatrice Fairbairn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
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13.08.26
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|Ottobock Hold
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Goldman Sachs Group Inc.
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