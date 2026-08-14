Ottobock Aktie
|57,90EUR
|-0,20EUR
|-0,34%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Ottobock nach Zahlen zum zweiten Quartal und einer Prognoseerhöhung mit einem Kursziel von 83 Euro auf "Buy" belassen. Der Prothesenhersteller habe beim bereinigten operativen Ergebnis im Kerngeschäft die Markterwartung übertroffen, schrieb Falko Friedrichs in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Zudem seien die Aktien auf dem aktuellen Niveau sehr attraktiv bewertet./la/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2026 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Buy
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
56,90 €
|
Abst. Kursziel*:
45,87%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
57,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
43,35%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
15:58
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX verbucht am Freitagmittag Gewinne (finanzen.at)
|
13.08.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
13.08.26
|ROUNDUP 2: Prothesenhersteller Ottobock wird optimistischer - Aktie gibt nach (dpa-AFX)
|
13.08.26
|ROUNDUP: Prothesenhersteller Ottobock wird optimistischer - Aktie legt zu (dpa-AFX)
|
13.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.at)
|
13.08.26
|EQS-News: Ottobock steigert Umsatz im ersten Halbjahr kräftig und verbessert seine Marge deutlich (EQS Group)
|
13.08.26
|EQS-News: Ottobock strongly increases revenue in the first half of the year and significantly improves its margin (EQS Group)
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|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|UBS AG
|13.08.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|Ottobock Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.06.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.02.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|22.01.26
|Ottobock Neutral
|UBS AG
|19.11.25
|Ottobock Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ottobock
|57,90
|-0,34%
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|20:10
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18:33
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:32
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:23
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18:05
|HSBC Holdings Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17:55
|Verbund Underperform
|RBC Capital Markets
|17:10
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|16:42
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:30
|Energiekontor Halten
|DZ BANK
|15:53
|Talanx Kaufen
|DZ BANK
|14:45
|JOST Werke Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:06
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|14:05
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:53
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|12:51
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|12:50
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ströer Buy
|Deutsche Bank AG
|12:44
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|12:43
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|Ströer Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|11:52
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|11:37
|E.ON Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:31
|Fresenius Kaufen
|DZ BANK
|11:24
|Nagarro Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:23
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|11:22
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:57
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|10:56
|Sixt Buy
|UBS AG
|10:34
|E.ON Equal Weight
|Barclays Capital
|10:26
|Vincorion Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:25
|Talanx Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:22
|Deutsche Euroshop Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|secunet Security Networks Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:01
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|09:53
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:52
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:51
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:24
|RATIONAL Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:24
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:23
|PNE Buy
|Warburg Research
|09:23
|Stellantis Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:21
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|09:20
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|09:17
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.