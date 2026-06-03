HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ihre Zuversicht in das Potenzial des Produktportfolios und die Innovationspipeline von Ottobock sei gestärkt worden, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag nach einer Fachmesse in Leipzig. Dies sollte auch mittelfristig die Wachstumsambitionen des Medizintechnik-Unternehmens stützen. Für eine konstruktivere Einschätzung sei es nach dem gerade erst erfolgten Börsengang aber noch zu früh./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:43 / GMT

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