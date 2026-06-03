Ottobock Aktie

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WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

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03.06.2026 12:38:07

Ottobock Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Ottobock auf "Hold" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Ihre Zuversicht in das Potenzial des Produktportfolios und die Innovationspipeline von Ottobock sei gestärkt worden, schrieb Beatrice Fairbairn am Dienstag nach einer Fachmesse in Leipzig. Dies sollte auch mittelfristig die Wachstumsambitionen des Medizintechnik-Unternehmens stützen. Für eine konstruktivere Einschätzung sei es nach dem gerade erst erfolgten Börsengang aber noch zu früh./ajx/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 16:43 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Hold
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
52,80 € 		Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
53,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
Analyst Name::
Beatrice Fairbairn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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