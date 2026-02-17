Ottobock Aktie

54,05EUR -3,65EUR -6,33%
Ottobock für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
17.02.2026 10:31:05

Ottobock Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Prothesenhersteller habe ein starkes zweites Halbjahr 2025 gehabt, doch die Ziele für 2026 seien nicht überzeugend, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er rechnet daher mit einem sinkenden operativen Ergebniskonsens (Ebitda)./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ottobock Neutral
Unternehmen:
Ottobock 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
55,95 € 		Abst. Kursziel*:
32,26%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
54,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
36,91%
Analyst Name::
Graham Doyle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ottobock

mehr Nachrichten