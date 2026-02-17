Ottobock Aktie
|54,05EUR
|-3,65EUR
|-6,33%
WKN DE: BCK222 / ISIN: DE000BCK2223
Ottobock Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ottobock mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Neutral" belassen. Der Prothesenhersteller habe ein starkes zweites Halbjahr 2025 gehabt, doch die Ziele für 2026 seien nicht überzeugend, schrieb Graham Doyle am Dienstag. Er rechnet daher mit einem sinkenden operativen Ergebniskonsens (Ebitda)./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.02.2026 / 07:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ottobock Neutral
|
Unternehmen:
Ottobock
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
74,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
55,95 €
|
Abst. Kursziel*:
32,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
54,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
36,91%
|
Analyst Name::
Graham Doyle
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ottobock
|
10:22
|AKTIE IM FOKUS: Ottobock nach Zahlen mit Berg- und Talfahrt (dpa-AFX)
|
07:29
|EQS-News: Rekordergebnisse von Ottobock: Zweistelliges Wachstum, starke Gewinnsteigerung, positiver Ausblick (EQS Group)
|
07:29
|EQS-News: Record results for Ottobock: Double-digit growth, strong profit growth, positive outlook (EQS Group)
|
16.02.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächer (finanzen.at)
|
12.02.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX fester (finanzen.at)
|
12.02.26
|SDAX aktuell: SDAX notiert im Minus (finanzen.at)
|
12.02.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Donnerstagmittag im Plus (finanzen.at)
|
11.02.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)