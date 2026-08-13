Ströer Aktie
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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991
Ströer SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ströer nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Der Werbevermarkter habe bei Umsatz und operativem Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen knapp übertroffen, schrieb Marcus Diebel am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Dies belege die intakte strukturelle Wachstumsstory - Ströer gewinne im Werbebereich weiter Marktanteile zulasten von TV und Print./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 06:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:02 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
46,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
38,42 €
|
Abst. Kursziel*:
19,73%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
39,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,10%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
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