SCHOTT Pharma Aktie
|21,75EUR
|0,45EUR
|2,11%
WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51
SCHOTT Pharma Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Schott Pharma nach endgültigen Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 23 Euro belassen. Diese deckten sich gänzlich mit den bereits vorab veröffentlichten Eckdaten, schrieb Falko Friedrichs in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie belegten einen sich verbessernden Wachstumstrend./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
|
Unternehmen:
SCHOTT Pharma
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21,45 €
|
Abst. Kursziel*:
7,23%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,75%
|
Analyst Name::
Falko Friedrichs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SCHOTT Pharma
|
12.08.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
12.08.26
|ROUNDUP 2: Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.at)
|
12.08.26
|ROUNDUP: Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht (dpa-AFX)
|
12.08.26
|WDH: Höhere Nachfrage treibt Schott Pharma an - Quartal besser als gedacht (dpa-AFX)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma mit starkem dritten Quartal auf geplantem Wachstumskurs (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: SCHOTT Pharma with strong third quarter and on track for planned growth (EQS Group)
|
11.08.26
|Ausblick: SCHOTT Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu SCHOTT Pharma
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Outperform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|13.12.24
|SCHOTT Pharma Verkaufen
|DZ BANK
|12.08.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|SCHOTT Pharma Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.05.26
|SCHOTT Pharma Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SCHOTT Pharma
|21,75
|2,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank