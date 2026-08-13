Grand City Properties Aktie
|9,72EUR
|0,17EUR
|1,78%
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
Grand City Properties Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Grand City Properties nach Halbjahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Analyst Thomas Rothäusler wertete diese in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als neutrales Ereignis. Fortdauernde Schulden der Immobiliengruppe seien bis 2031 refinanziert. Die Neubewertung des Portfolios sei verhaltener ausgefallen als bei der Konkurrenz./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Grand City Properties S.A. Hold
|
Unternehmen:
Grand City Properties S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
9,60 €
|
Abst. Kursziel*:
-6,25%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
9,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-7,41%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Grand City Properties S.A.
|
05.08.26
|Börse Frankfurt: SDAX am Mittwochnachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.08.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
20.07.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX am Mittag freundlich (finanzen.at)
|
20.07.26
|SDAX-Handel aktuell: SDAX verliert zum Start (finanzen.at)
|
17.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX schwächelt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
|
08.07.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
08.07.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
08.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Grand City Properties S.A.
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Grand City Properties Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.03.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.01.26
|Grand City Properties Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.09.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|03.04.25
|Grand City Properties Underweight
|Barclays Capital
|14.11.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.24
|Grand City Properties Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Grand City Properties Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Grand City Properties Hold
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|01.06.26
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Grand City Properties S.A.
|9,72
|1,78%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|09:00
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:53
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|08:51
|Medios Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:47
|Ströer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:45
|Sixt Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:45
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|thyssenkrupp Buy
|Jefferies & Company Inc.