SCHOTT Pharma Aktie

21,95EUR 0,65EUR 3,05%
SCHOTT Pharma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ENQ5 / ISIN: DE000A3ENQ51

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13.08.2026 10:42:25

SCHOTT Pharma Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Schott Pharma von 26,50 auf 27,00 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Quartalszahlen des Pharmaindustrie-Zulieferers hätten den bereits veröffentlichten Eckdaten entsprochen und lägen beim Umsatz und dem operativen Ergebnis (Ebitda) über den Konsensprognosen, schrieb Olivier Calvet am Mittwochnachmittag. Er hob seine Umsatz- und Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2029 etwas an./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 16:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SCHOTT Pharma Buy
Unternehmen:
SCHOTT Pharma 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
21,45 € 		Abst. Kursziel*:
25,87%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
21,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
23,01%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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12.08.26 SCHOTT Pharma Outperform RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel

SCHOTT Pharma 21,95 3,05% SCHOTT Pharma

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13:57 Brenntag Halten DZ BANK
13:56 Microsoft Overweight JP Morgan Chase & Co.
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13:22 LEG Immobilien Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:19 Allianz Buy Goldman Sachs Group Inc.
11:58 Salesforce Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:45 Oracle Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:10 HelloFresh Neutral UBS AG
11:07 freenet Neutral UBS AG
10:49 Hapag-Lloyd Hold Deutsche Bank AG
10:42 SCHOTT Pharma Buy UBS AG
10:35 Vestas Wind Systems A-S Hold Deutsche Bank AG
10:34 Ottobock Buy UBS AG
10:22 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
10:22 K+S Sell Deutsche Bank AG
10:21 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
10:18 MLP Buy Baader Bank
10:05 TUI Buy Deutsche Bank AG
10:05 Medios Buy Warburg Research
10:02 JENOPTIK Buy Warburg Research
10:01 Brenntag Hold Warburg Research
10:00 SCHOTT Pharma Buy Deutsche Bank AG
09:58 E.ON Buy Deutsche Bank AG
09:56 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
09:35 TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy Deutsche Bank AG
09:24 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:22 freenet Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:15 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:11 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
09:09 INDUS Buy Warburg Research
09:07 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
09:06 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
09:05 JENOPTIK Buy Deutsche Bank AG
09:03 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:02 Vincorion Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:02 CEWE Stiftung Buy Baader Bank
09:00 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
08:53 Ströer Market-Perform Bernstein Research
08:51 Medios Buy Deutsche Bank AG
08:48 CANCOM Buy Deutsche Bank AG
08:47 RWE Outperform RBC Capital Markets
08:47 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:45 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
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