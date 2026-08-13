TUI Aktie
|7,17EUR
|-0,06EUR
|-0,86%
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
TUI Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Tui nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Diese hätten die Erwartungen verfehlt, die Prognosen habe der Reiseveranstalter aber bestätigt, schrieb Andre Juillard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das vergangene Quartal sei von geopolitischen Ereignissen schwer gezeichnet worden./bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: TUI AG Buy
|
Unternehmen:
TUI AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
10,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,17 €
|
Abst. Kursziel*:
46,43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7,17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
46,36%
|
Analyst Name::
Andre Juillard
|
KGV*:
-
Nachrichten zu TUI AG
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|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|07:27
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|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
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|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|TUI Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.25
|TUI Underweight
|Barclays Capital
|07:27
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.08.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.26
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|08.06.26
|TUI Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|TUI AG
|7,17
|-0,86%
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|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
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|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank