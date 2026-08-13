CEWE Stiftung Aktie
|95,60EUR
|-0,90EUR
|-0,93%
WKN: 540390 / ISIN: DE0005403901
CEWE StiftungCo Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Cewe nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 158 Euro belassen. Der Fotodienstleister habe im saisonal schwächsten Quartal beim Umsatz seine Schätzung übertroffen, schrieb Philipp Kaiser am Donnerstag. Das von Sonderkosten im Rahmen des Unternehmensumbaus beeinflusste operative Ergebnis (Ebit) sei weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen. Als klaren Pluspunkt hob er die gute Entwicklung im wichtigen Segment Fotofinishing hervor./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CEWE Stiftung & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
158,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
94,70 €
|
Abst. Kursziel*:
66,84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
95,60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
65,27%
|
Analyst Name::
Philipp Kaiser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CEWE Stiftung & Co. KGaA
|
11:04
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Cewe auf 'Buy' - Ziel 126 Euro (dpa-AFX)
|
09:28
|XETRA-Handel: SDAX klettert zum Start (finanzen.at)
|
07:00
|EQS-News: CEWE auch im Q2 mit Geschäftszuwachs: Jahresplanung 2026 bestätigt (EQS Group)
|
07:00
|EQS-News: CEWE continues to see business growth also in Q2: 2026 outlook confirmed (EQS Group)
|
10.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Montagssitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
24.07.26
|Börse Frankfurt in Grün: Zum Handelsende Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
24.07.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
24.07.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX bewegt sich mittags im Plus (finanzen.at)
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|20.07.26
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|09:11
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|09:02
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|Baader Bank
|24.07.26
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|CEWE Stiftung Buy
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|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
Aktien in diesem Artikel
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|95,60
|-0,93%
Aktuelle Aktienanalysen
|18:14
|SMA Solar Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:36
|Hannover Rück Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:27
|Österreichische Post accumulate
|Erste Group Bank
|17:18
|grenke Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Henkel vz. Kaufen
|DZ BANK
|16:32
|Cisco Buy
|UBS AG
|14:47
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13:57
|Brenntag Halten
|DZ BANK
|13:56
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
|10:02
|JENOPTIK Buy
|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
|SCHOTT Pharma Buy
|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|09:09
|INDUS Buy
|Warburg Research
|09:07
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:06
|MTU Aero Engines Buy
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JENOPTIK Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:02
|Vincorion Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:02
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank