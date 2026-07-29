Ströer Aktie

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WKN DE: 749399 / ISIN: DE0007493991

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29.07.2026 13:59:38

Ströer SECo Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ströer auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Gerüchte rund um Beteiligungsverkäufe oder einen Komplettverkauf des Werbespezialisten seien in den vergangenen Jahren immer wieder kräftige Kurstreiber gewesen, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese Gerüchte habe nun das "Manager Magazin" mit einem kolportierten Übernahmeinteresse seitens zweier Finanzinvestoren wieder angefacht./rob/bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 09:40 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ströer SE & Co. KGaA Market-Perform
Unternehmen:
Ströer SE & Co. KGaA 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
36,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
39,66 € 		Abst. Kursziel*:
-9,23%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
39,76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,46%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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