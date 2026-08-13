Medios Aktie
|11,28EUR
|-0,04EUR
|-0,35%
WKN DE: A1MMCC / ISIN: DE000A1MMCC8
Medios Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Medios auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Euro belassen. Die vollständigen Halbjahreszahlen des Spezialpharma-Unternehmens bestätigten die schon veröffentlichten Eckdaten sowie den gesenkten Ausblick, schrieb Yannik Siering in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Neu sei die negative Entwicklung beim Barmittelumschlag. Mit Blick auf die Anlagestory nannte Siering das Volumenwachstum in allen Segmenten, das mehr als siebzigprozentige Potenzial der Aktie und den Kapitalmarkttag Ende September als wichtigste Kurstreiber./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Medios AG Buy
|
Unternehmen:
Medios AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11,78 €
|
Abst. Kursziel*:
69,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11,28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,30%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Medios AG
|11,28
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|17:18
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|17:05
|Carl Zeiss Meditec Halten
|DZ BANK
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|16:58
|Cisco Halten
|DZ BANK
|16:55
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|16:54
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|14:47
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|13:57
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|13:56
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|13:24
|Assicurazioni Generali Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:22
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|GEA Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:19
|Allianz Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:58
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:45
|Oracle Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:10
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|10:49
|Hapag-Lloyd Hold
|Deutsche Bank AG
|10:42
|SCHOTT Pharma Buy
|UBS AG
|10:35
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|10:34
|Ottobock Buy
|UBS AG
|10:22
|Grand City Properties Hold
|Deutsche Bank AG
|10:22
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|10:21
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|10:18
|MLP Buy
|Baader Bank
|10:05
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
|10:05
|Medios Buy
|Warburg Research
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|Warburg Research
|10:01
|Brenntag Hold
|Warburg Research
|10:00
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|Deutsche Bank AG
|09:58
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|09:35
|TKMS thyssenkrupp Marine Systems Buy
|Deutsche Bank AG
|09:24
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:15
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
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