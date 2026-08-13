Adyen B.V. Parts Sociales Aktie
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WKN DE: A2JNF4 / ISIN: NL0012969182
Adyen BV Parts Sociales Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Buy" mit einem Kursziel von 1166 Euro belassen. Der Nettoumsatz des Zahlungsdienstleisters liege ein Prozent über der Konsensschätzung, schrieb Hannes Leitner in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Mit Blick auf das Umsatzwachstum in diesem Jahr sei das Unternehmen optimistischer als die Konsensprognose von Analysten. Er rechnet mit Kursgewinnen der Aktien./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 02:25 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|
Unternehmen:
Adyen B.V. Parts Sociales
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
1 166,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 010,40 €
|
Abst. Kursziel*:
15,40%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 052,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,75%
|
Analyst Name::
Hannes Leitner
|
KGV*:
-
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