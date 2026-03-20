NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 9,40 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen am Donnerstagnachmittag an den neuen Ausblick des Elektrolysespezialisten an. 2025/26 werde in der Geschäftsentwicklung wohl der Tiefpunkt erreicht./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 13:24 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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