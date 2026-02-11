thyssenkrupp nucera Aktie

9,37EUR 0,08EUR 0,81%
thyssenkrupp nucera

WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

11.02.2026 09:53:27

thyssenkrupp nucera Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Outperform" belassen. Die Resultate des Elektrolysespezialisten sowie der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, schrieb Colin Moody am Mittwoch./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 03:07 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Outperform
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
15,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
9,38 € 		Abst. Kursziel*:
59,91%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
9,37 € 		Abst. Kursziel aktuell:
60,09%
Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

