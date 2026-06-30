NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Thyssenkrupp Nucera von 9,00 auf 8,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Michele della Vigna passte seine Schätzungen in seinem Ausblick auf den anstehenden Quartalsbericht noch einmal an. Er ist nun etwas skeptischer hinsichtlich der Umsätze im Chlor-Alkali-Segment (CA)./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2026 / 10:32 / CEST

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