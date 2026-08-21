Porsche vz. Aktie
|44,50EUR
|0,04EUR
|0,09%
WKN DE: PAG911 / ISIN: DE000PAG9113
Porsche vz Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Porsche AG von 50,00 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Henning Cosman passte seine Schätzungen am Donnerstag an die jüngsten Halbjahreszahlen an. Seine operativen Ergebnisschätzungen für die Zuffenhausener sinken bis 2028 um bis zu 17 Prozent./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Equal Weight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
47,50 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
44,08 €
|
Abst. Kursziel*:
7,76%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
44,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,74%
|
Analyst Name::
Henning Cosman
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
11:19
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Porsche AG - 'Equal Weight' (dpa-AFX)
|
09:28
|Zuversicht in Frankfurt: MDAX startet in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
20.08.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
20.08.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20.08.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
19.08.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: MDAX am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|09:58
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:58
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Porsche vz. Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.08.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|30.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|Porsche vz. Verkaufen
|DZ BANK
|12.03.26
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|09:58
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.08.26
|Porsche vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|29.07.26
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
Aktuelle Aktienanalysen
|10:31
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|10:16
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|10:08
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|09:58
|Porsche vz. Equal Weight
|Barclays Capital
|09:57
|Fielmann Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:31
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:26
|CTS Eventim Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:39
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|08:39
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|08:07
|International Consolidated Airlines Outperform
|RBC Capital Markets
|07:44
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:31
|Schneider Electric Outperform
|Bernstein Research
|07:26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|07:25
|Siemens Outperform
|Bernstein Research
|07:24
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|07:05
|tonies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:52
|Netflix Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:49
|Renault Equal Weight
|Barclays Capital
|06:44
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:40
|E.ON Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:39
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:38
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.08.26
|CTS Eventim Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|United Internet Kaufen
|DZ BANK
|20.08.26
|Semperit neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|Walmart Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|Kapsch TrafficCom neutral
|Erste Group Bank
|20.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.26
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|ArcelorMittal Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|BBVA Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|Santander Buy
|UBS AG
|20.08.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Rio Tinto Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Ryanair Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|easyJet Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Reckitt Benckiser Group Outperform
|Bernstein Research
|20.08.26
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|20.08.26
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research