thyssenkrupp nucera Aktie
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WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001
thyssenkrupp nucera Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachrichten zum Auftragseingang seien von einer Gewinnwarnung überschattet worden, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Positive Aussichten habe es mit Blick auf 2026 lediglich für das Segment Chloralkali-Elektrolyse des Wasserstoffspezialisten gegeben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Buy
|
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
11,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7,97 €
|
Abst. Kursziel*:
37,93%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
Analysen zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA
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|Deutsche Bank AG
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|23.01.26
|thyssenkrupp nucera Buy
|Deutsche Bank AG
|19.12.25
|thyssenkrupp nucera Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.12.25
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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