thyssenkrupp nucera Aktie

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WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

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18.03.2026 08:57:28

thyssenkrupp nucera Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Gute Nachrichten zum Auftragseingang seien von einer Gewinnwarnung überschattet worden, schrieb Michael Kuhn in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Positive Aussichten habe es mit Blick auf 2026 lediglich für das Segment Chloralkali-Elektrolyse des Wasserstoffspezialisten gegeben./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7,97 € 		Abst. Kursziel*:
37,93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
33,17%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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