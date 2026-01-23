thyssenkrupp nucera Aktie

8,96EUR 0,11EUR 1,24%
thyssenkrupp nucera für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: NCA000 / ISIN: DE000NCA0001

23.01.2026 11:30:44

thyssenkrupp nucera Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sieht den Umsatz des ersten Geschäftsquartals etwa 40 Prozent unter Vorjahresniveau. Kurzfristig dürfte sich der Trend beim Wasserstoffkonzern auch nicht bessern, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Februar./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA Buy
Unternehmen:
thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
11,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8,96 € 		Abst. Kursziel*:
22,77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8,96 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,84%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA

