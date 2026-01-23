thyssenkrupp nucera Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Thyssenkrupp Nucera mit einem Kursziel von 11 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn sieht den Umsatz des ersten Geschäftsquartals etwa 40 Prozent unter Vorjahresniveau. Kurzfristig dürfte sich der Trend beim Wasserstoffkonzern auch nicht bessern, schrieb er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Februar./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:28 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
