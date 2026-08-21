CTS Eventim Aktie
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WKN: 547030 / ISIN: DE0005470306
CTS Eventim Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für CTS Eventim mit einem Kursziel von 94 Euro auf "Outperform" belassen. Dank der in zwei Jahren anstehenden Olympischen Spiele in Los Angeles habe der Ticketvermarkter und Eventveranstalter mit dem Umsatz die Erwartungen übertroffen, schrieb Annick Maas am Donnerstagabend. Mit Blick auf die weiteren Perspektiven dürfte es am Kapitalmarkttag im November Neues geben - inklusive Zielen für das Jahr 2030./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 17:39 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CTS Eventim Outperform
|
Unternehmen:
CTS Eventim
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
94,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
56,20 €
|
Abst. Kursziel*:
67,26%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
57,25 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
64,19%
|
Analyst Name::
Annick Maas
|
KGV*:
-
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