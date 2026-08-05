Zalando Aktie

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WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

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05.08.2026 10:26:31

Zalando Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zalando nach Zahlen zum zweiten Quartal von 36,50 auf 35,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das schwache zweite Quartal dämpfe nicht die strukturell positiven Aussichten des Online-Modekonzerns, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das dürfte sich im zweiten Halbjahr zeigen. Sorgen der Investoren über ein womöglich schwächeres Wachstum seien unbegründet./rob/bek/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 19:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zalando Buy
Unternehmen:
Zalando 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
24,81 € 		Abst. Kursziel*:
41,07%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
24,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
41,13%
Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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