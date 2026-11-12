AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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12.11.2026 16:59:53

Advanced Micro Devices Partners With PsiQuantum On Computing Infrastructure, Stock Up

(RTTNews) - Thursday, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) announced a strategic collaboration with PsiQuantum to co-design the computing infrastructure required to operate utility-scale, fault-tolerant quantum computers and hybrid applications.

The partnership builds on the companies' existing work around AMD Versal FPGA technology and expands it into a broader relationship spanning AMD Instinct GPUs, AMD EPYC CPUs, and the AMD ROCm software stack, combined with PsiQuantum's silicon photonics platform and its fully integrated platform.

The companies expect the collaboration of classical high-performance, AI, and photonic quantum computing technology to form the world's most powerful hybrid computing fabric.

Additionally, both companies will also explore expanding their collaboration with a footprint at the Illinois Quantum and Microelectronics Park in Chicago.

AMD was trading at $58.46, up 4.63 percent on the Nasdaq.

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