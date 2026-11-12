AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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12.11.2026 16:59:53
Advanced Micro Devices Partners With PsiQuantum On Computing Infrastructure, Stock Up
(RTTNews) - Thursday, Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) announced a strategic collaboration with PsiQuantum to co-design the computing infrastructure required to operate utility-scale, fault-tolerant quantum computers and hybrid applications.
The partnership builds on the companies' existing work around AMD Versal FPGA technology and expands it into a broader relationship spanning AMD Instinct GPUs, AMD EPYC CPUs, and the AMD ROCm software stack, combined with PsiQuantum's silicon photonics platform and its fully integrated platform.
The companies expect the collaboration of classical high-performance, AI, and photonic quantum computing technology to form the world's most powerful hybrid computing fabric.
Additionally, both companies will also explore expanding their collaboration with a footprint at the Illinois Quantum and Microelectronics Park in Chicago.
AMD was trading at $58.46, up 4.63 percent on the Nasdaq.
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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16:01
|Minuszeichen in New York: S&P 500 zum Start des Donnerstagshandels in Rot (finanzen.at)
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10.11.26
|Anleger in New York halten sich zurück: So steht der NASDAQ 100 am Mittag (finanzen.at)
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10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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10.11.26
|Nvidia, Tesla, SpaceX, AMD, Infineon, Rheinmetall - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
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10.11.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 beginnt Dienstagshandel im Plus (finanzen.at)
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09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels deutlich zu (finanzen.at)
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09.11.26
|Aufschläge in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.at)
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09.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|04.11.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|04.11.26
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.10.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|13:53
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.07.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|524,60
|5,10%
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