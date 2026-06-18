AMD Aktie

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WKN: 863186 / ISIN: US0079031078

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18.06.2026 15:15:00

Advanced Micro Devices vs. Arm Holdings: Which AI CPU Stock Is the Better Buy?

Artificial intelligence (AI) infrastructure has been dominated by graphics processing units (GPUs). But the next phase of AI adoption, especially inference (the deployment of AI models in production environments) and agentic AI, is also driving increased demand for central processing units (CPUs).In large AI systems, CPUs help coordinate data movement, networking, and orchestration across multiple AI chips. That makes Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) and Arm Holdings (NASDAQ: ARM) two very different ways to invest in the AI CPU opportunity.Let's assess which AI CPU stock is a better buy now.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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