Neues Projekt 25.11.2025 08:06:00

Aktie im Bick: Nordex sichert sich langfristigen Servicevertrag mit 34-MW-Projekt in Navarra

Nordex sichert sich langfristigen Servicevertrag mit 34-MW-Projekt in Navarra

Nordex hat von dem langjährigen Kunden Grupo Enhol einen neuen Auftrag für die Lieferung und Installation von sechs Windenergieanlagen des Typs N163/5.X in Navarra erhalten.

Das Projekt wird über eine installierte Gesamtleistung von 34,2 MW verfügen, wie der Hamburger Windturbinenhersteller Nordex mitteilte. Zum Vertrag gehöre ein 20-jähriger Service der Anlagen.

DOW JONES

Nordex-Aktie volatil und letztlich stabil: Nordex hat in Q3 deutlich mehr verdient

Nachrichten zu Nordex AGmehr Nachrichten

Analysen zu Nordex AGmehr Analysen

07:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
17.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Nordex Equal Weight Barclays Capital
05.11.25 Nordex Buy Goldman Sachs Group Inc.
Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade?
Aktien in diesem Artikel

Nordex AG 25,72 0,63% Nordex AG

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vor tieferem Start -- DAX knapp im Minus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag etwas leichter erwartet. Der deutsche Aktienmarkt dürfte unterdessen etwas tiefer starten. In Fernost sind am Dienstag Gewinne zu erkennen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

