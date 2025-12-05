Siemens Aktie

05.12.2025 18:21:18

AKTIE IM FOKUS 2: Siemens Energy mit Rekord, auch Siemens stark - BofA-Note

(neu: Schlusskurse)

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Siemens Energy und Siemens sind die Favoriten der Bank of America (BofA) für 2026 im europäischen Investitionsgüterbereich. Damit bestätigte Analyst Benjamin Heelan am Freitag seinen JPMorgan-Kollegen, der tags zuvor bereits großen Optimismus verbreitet hatte.

Die Aktien bleiben entsprechend gefragt: Siemens Energy setzten ihre Rekordrally mit einer neuen Bestmarke bei 120,45 Euro fort. Letztlich gaben sie die Gewinne aber wieder ab. Ihr Jahresplus liegt - getrieben vom immensen Strombedarf hinter dem Künstliche-Intelligenz-Boom - aber bei gut 132 Prozent.

Und geht es nach dem BofA-Experten Heelan, sind noch 170 Euro drin. Phil Buller von JPMorgan hatte tags zuvor 160 Euro angesetzt. Siemens Energy profitiert laut Heelan neben den KI-Rechenzentren auch von den Themen Energiesicherheit und Elektrifizierung.

Siemens-Aktien gewannen am Freitag 1,4 Prozent auf 233,45 Euro. Sie schlossen über ihrer 100-Tage-Linie, an der sie am Vortag noch stockten. Dabei sehen Heelan und Buller auch hier mit Zielen von 280 und 300 Euro noch viel Luft./ag/niw/mis

Analysen zu Siemens AG

Analysen zu Siemens AGmehr Analysen

03.12.25 Siemens Underweight Barclays Capital
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
18.11.25 Siemens Hold Deutsche Bank AG
17.11.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel

Siemens AG 233,55 1,39% Siemens AG
Siemens Energy AG 117,40 0,56% Siemens Energy AG

