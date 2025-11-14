Allianz Aktie

Allianz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
14.11.2025 11:24:38

AKTIE IM FOKUS: Allianz profitieren von guten Zahlen und Anhebung der Prognose

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Allianz haben am Freitag nach Geschäftszahlen zu den wenigen Gewinnern im schwachen DAX gehört. Mit einem Plus von 2,7 Prozent auf 372,90 Euro kletterte der Kurs in Richtung Jahreshoch von Mitte August.

Der Allianz-Vorstand hatte am Vorabend das Ziel für den operativen Gewinn in diesem Jahr auf 17 bis 17,5 Milliarden Euro angehoben. Wie andere Versicherer profitierte die Allianz im Sommer von ungewöhnlich geringen Katastrophenschäden.

Analysten lobten den Zwischenbericht der Münchener. Thorsten Wenzel von der DZ Bank sagte, die Allianz habe "ein ausgezeichnetes Ergebnis berichtet". Die Ergebnisse seien stark, schrieb Kamran Hossain von JPMorgan. Er nimmt an, dass die Zielsetzung für den operativen Gewinn in diesem Jahr es der Allianz weiterhin gestattet, mit Blick auf das Jahresende etwas vorsichtig zu sein.

Seit Jahresbeginn haben die Allianz-Papiere ein Viertel dazugewonnen. Für den Dax beläuft sich das Plus in dieser Zeit auf fast ein Fünftel. Charttechnisch ist das Bild für die Aktien in Ordnung. Das Rekordhoch von 396,61 Euro aus dem Jahr 2000 bleibt das nächste Ziel, auch wenn sich der Weg bis dorthin noch ziehen kann./ajx/ag/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Nachrichten zu Allianzmehr Nachrichten