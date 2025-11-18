Allianz Aktie

Einstufung im Blick 18.11.2025 16:07:47

Allianz-Aktie-Analyse: Barclays Capital bewertet mit Underweight

Die Ergebnisse der intensiven Überprüfung der Allianz-Aktie durch Barclays Capital liegen vor.

Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Allianz von 330 auf 350 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Versicherer überzeugten weiter durch Defensivqualitäten wie "Renditeappeal", gut berechenbare Gewinnentwicklung und Bilanzstärke, schrieb Claudia Gaspari am Montagabend in ihrem Branchenausblick auf 2026. Sie sieht aber kaum Wertschöpfungspotenzial und abnehmende Ergebnisdynamik. Gaspari favorisiert mittelgroße "Lebensversicherungs-Nachzügler". Als Top-Namen nennt sie ASR Nederland, Axa, Legal & General sowie Prudential. Die Allianz sei eine "gut geölte Maschine", die Bewertung passe aber nicht zur Ausgangslage.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Allianz-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Allianz-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 358,20 EUR. Insofern weist der Anteil noch Spielraum nach unten: 2,29 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 189 015 Allianz-Aktien den Besitzer. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 26,3 Prozent zu Buche. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte Allianz am 26.02.2026 präsentieren.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 18:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

