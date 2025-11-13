Aktien-Tipp Siemens-Aktie: RBC Capital Markets bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Die kanadische Bank RBC hat Siemens nach Zahlen mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Gewinn im Industriegeschäft sei im Schlussquartal 2024/25 erfreulich ausgefallen, und die Anleger dürften über die gestiegenen Kosten hinwegsehen, schrieb Mark Fielding am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Das Highlight sei die Rückkehr der starken Umsatzentwicklung im Digitalgeschäft. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr sehe indes durchwachsen aus und dürfte die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie drücken. Der Markt habe offenbar nicht mit dem Ausmaß der negativen Währungseffekte sowie der Integrationskosten für Altair und Dotmatics gerechnet.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Siemens-Aktie am Tag der Analyse

Das Papier von Siemens gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:32 Uhr ging es um 3,9 Prozent auf 240,55 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 1,85 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 290 443 Siemens-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Anteilsschein um 30,6 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 13.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:02 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:02 / EST





