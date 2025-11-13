Siemens Aktie
|241,45EUR
|-10,85EUR
|-4,30%
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
Siemens Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens angesichts der eingeleiteten Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers auf "Overweight" mit einem Kursziel von 300 Euro belassen. Analyst Phil Buller lobte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zunächst die nun erzielten Fortschritte mit einer beschlossenen Abspaltung an die Aktionäre. Das Ergebnis sei besser als die in seinem Basisszenario vorgesehene Sachdividende. Buller hätte sich aber eine entschlossenere Trennung gewünscht. Er erwähnte außerdem, dass das beschlossene Vorgehen für die Aktionäre weniger vorteilhaft sei./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 21:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
|
Unternehmen:
Siemens AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
300,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
252,40 €
|
Abst. Kursziel*:
18,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
241,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,25%
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten
|
07:52
|ROUNDUP: Siemens setzt auf Digitalgeschäft - Erneut Rekordgewinn (dpa-AFX)
|
07:04
|Siemens setzt auf Digitalgeschäft (dpa-AFX)
|
06:45
|Siemens-Aktie fester: Siemens strebt Entkonsolidierung von Healthineers an (finanzen.at)
|
12.11.25
|NACHBÖRSE/XDAX +0,2% auf 24.433 Pkt - Siemens und Siemens Healthineers legen zu (Dow Jones)
|
12.11.25
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt Siemens auf 'Sector Perform' - Ziel 245 Euro (dpa-AFX)
|
12.11.25
|WDH: Siemens leitet Trennung von Medizintechnik-Tochter Healthineers ein (dpa-AFX)
|
12.11.25
|ROUNDUP 2: Siemens leitet Trennung von Medizintechnik-Tochter Healthineers ein (dpa-AFX)
|
12.11.25
|ROUNDUP: Siemens gibt Healthineers-Aktien im Milliarden-Wert an Aktionäre (dpa-AFX)
Analysen zu Siemens AGmehr Analysen
|06:33
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:33
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.25
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Siemens Hold
|HSBC
|22.05.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|25.04.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|17.02.25
|Siemens Underweight
|Barclays Capital
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Siemens AG
|251,10
|-0,48%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:42
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:32
|Bayer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:26
|PVA TePla Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|JENOPTIK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:13
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:05
|adesso Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:01
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|06:45
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|06:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Siemens Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:19
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:01
|AIXTRON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|Deutsche Börse Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|ProSiebenSat.1 Media Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|VINCI Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|E.ON Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|PVA TePla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|K+S Halten
|DZ BANK
|12.11.25
|TUI Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|HENSOLDT Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12.11.25
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Kontron Kaufen
|DZ BANK
|12.11.25
|JENOPTIK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Assicurazioni Generali Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.25
|Bayer Market-Perform
|Bernstein Research
|12.11.25
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|12.11.25
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|12.11.25
|Ströer Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|LEG Immobilien Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.25
|Bayer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG