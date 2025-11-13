Siemens Aktie
WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101
|Aktienanalyse
|
13.11.2025 12:04:48
Siemens-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für Siemens-Aktie
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum vierten Geschäftsquartal und dem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 255 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate und die Prognose für das laufende Geschäftsjahr hätten die Markterwartungen in etwa erfüllt, schrieb Andre Kukhnin in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Wesentlich sei indes die eingeleitete Trennung von der Medizintechnik-Tochter Healthineers.
Aktieninformation im Fokus: Die Siemens-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung
Um 11:48 Uhr rutschte die Siemens-Aktie in der XETRA-Sitzung um 5,1 Prozent auf 237,60 EUR ab. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 7,32 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 713 606 Siemens-Aktien. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2025 um 29,0 Prozent. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 13.11.2025 erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
