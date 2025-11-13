Siemens Aktie

236,30EUR -16,00EUR -6,34%
Siemens für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 723610 / ISIN: DE0007236101

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
13.11.2025 08:56:47

Siemens Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens nach Quartalszahlen und Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 300 Euro auf "Overweight" belassen. Die Signale seien durchwachsen, schrieb Phil Buller in seiner ersten Reaktion am Donnerstag. Der Experte verwies unter anderem auf starke Ergebnisse in den im Geschäftsbereich Industrial Businesses zusammengefassten Sparten sowie auf insgesamt rekordhohe freie Barmittelzuflüsse. Dies sei klar positiv mit Blick auf die Aussichten für das laufende Geschäftsjahr. Allerdings rechne Siemens nun mit einem etwas stärkeren Gegenwind von der Währungsseite als bislang vom Markt erwartet./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 07:19 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens AG Overweight
Unternehmen:
Siemens AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
300,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
240,00 € 		Abst. Kursziel*:
25,00%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
236,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,96%
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Siemens AGmehr Nachrichten