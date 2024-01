Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 16 Euro belassen. Da das Geldhaus als großes Zins-Spekulationsobjekt im Bankensektor gelte, dürften sich die erwarteten Leitzinssenkungen als unverhältnismäßig negativ und nachteilig auf den Anlagehintergrund auswirken, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/tih





Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Commerzbank-Aktie am Tag der Analyse

Um 12:57 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,72 EUR. Also hat die Aktie noch einen Anstiegsspielraum von 49,32 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3 643 090 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 0,4 Prozent zurück. Commerzbank dürfte die Quartalsergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

