Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens Energy-Aktie

Die Siemens Energy-Aktie wurde von Goldman Sachs Group Inc. einer gründlichen Prüfung unterzogen. Das sind die festgestellten Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens Energy von 20,00 auf 21,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Zuge niedrigerer Kapitalkosten habe er seine Prognosen für den Energietechnikkonzern revidiert, schrieb Analyst Ajay Patel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berge ein Aufwärtspotenzial von rund 55 Prozent, betonte er.

Aktienanalyse online: Die Siemens Energy-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Das Papier von Siemens Energy legte um 13:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 4,1 Prozent auf 14,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 48,28 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 2 623 640 Siemens Energy-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte die Aktie um 20,8 Prozent nach oben. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Siemens Energy am 08.05.2024 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.03.2024 / 09:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.