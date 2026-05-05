AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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05.05.2026 23:58:00
AMD: Schere zwischen Server und Consumer geht weiter auseinander
Zur Abwechslung straft die Börse AMD nicht für seinen Geschäftsbericht ab. Umsatz und Ausblick übertreffen die Erwartungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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