ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt Ziel für Infineon auf 41 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Infineon nach den Quartalszahlen des Chipherstellers von 45 auf 41 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Tammy Qiu reduzierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihre Schätzungen für 2024/25. Die Nachfrage im Geschäft mit der Autobranche und der Industrie erhole sich langsamer als gedacht, schrieb sie./ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2024 / 16:33 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

