Halbleiterhersteller 26.11.2025 13:46:54

Infineon-Aktie in Rot: Roboterpräsentation bringt keinen nachhaltigen Schwung

Der Halbleiterhersteller Infineon hat am Vortag neue Robotertechnik präsentiert. Der Aktie hilft dies aber nicht auf die Beine.

• Infineon-Aktie ohne Jahresendspurt
• Präsentation des "Humanoid Robotic Head" erzeugt nur kurzfristiges Marktinteresse
• Umsatz Q4 2025 stabil

Mit einem Abschlag von 0,66 Prozent auf 33,33 Euro präsentiert sich die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon im XETRA-Handel zur Wochenmitte. Die erhofften Positiv-Impulse für die Aktie verpuffen damit bereits wieder.

Auch ein Jahresendspurt deutet sich für den Anteilsschein, der bei größeren Schwankungen im bisherigen Jahresverlauf nur überschaubare 6 Prozent zugelegt hat, damit nicht an.

Innovative Robotik-Präsentation sorgt für Aufmerksamkeit

Am Vortag hatte das Unternehmen eine neue Technologieanwendung präsentiert. Im Rahmen der OktoberTech Silicon Valley 2025 stellte Infineon gemeinsam mit HTEC eine innovative Applikation zur Robotertechnik vor. Der sogenannte "Humanoid Robotic Head" wurde medienwirksam präsentiert, sorgte aber nur zeitweise für verstärktes Marktinteresse. Obwohl die Neuigkeit kurzfristig stimulierend wirkte, blieb ihr Einfluss auf den Kursverlauf gegenüber makroökonomischen Faktoren und allgemeinen Branchentrends sekundär.

Geschäftszahlen mahnen zur Vorsicht

Denn die Zurückhaltung der Anleger ist auch auf die jüngsten Geschäftszahlen zurückzuführen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr meldete Infineon stabil gebliebene Umsätze mit etwa 3,94 Milliarden Euro im vierten Quartal 2025. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und hat zugleich seine Prognose für den KI-Umsatz von 1,0 auf 1,5 Milliarden Euro angehoben.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

