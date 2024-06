ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Siemens Energy auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Das Indien-Geschäft stehe bei der von Siemens gestützten Rettung von Siemens Energy im Mittelpunkt, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für Siemens Energy bestätigten seine Analysen, dass die Transaktionen in Indien mehrere Negativaspekte mit sich brächten./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.06.2024 / 16:09 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.06.2024 / 05:00 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------