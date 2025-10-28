Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|
28.10.2025 11:49:40
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold (finanzen.at)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 112 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
27.10.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag schwächer (finanzen.at)
|
27.10.25
|Montagshandel in Frankfurt: DAX verbucht mittags Zuschläge (finanzen.at)
|
27.10.25
|DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Beiersdorf von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)