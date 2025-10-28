Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie.

Aktienanalyse online: Die Beiersdorf-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie zeigte sich um 10:27 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 94,06 EUR an der Tafel. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 4,19 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 16 497 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Bei dem Papier schlägt auf Jahressicht 2025 ein Minus von 23,5 Prozent zu Buche. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.02.2026.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.